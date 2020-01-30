Eşini dövüp, evi ateşe verdi - Son Dakika
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Eşini dövüp, evi ateşe verdi

6 saat önce

ADANA'da sokak ortasında dini nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) döven Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendisini eve kilitledi.

Eşini dövüp, evi ateşe verdi, System.String[]

ADANA'da sokak ortasında dini nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) döven Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendisini eve kilitledi. Evi ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp, içeri giren polisler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69098 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında bir kadını dövdüğü ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, Ö.G. isimli kadının dini nikahlı eşi Ali Y. tarafından dövüldüğünü belirledi. Ö.G.'yi koruma altına alan polis, kendisini eve kilitleyen Ali Y.'yi gözaltına almak istedi. İki katlı müstakil evin üst katındaki dairede bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Ali Y., polisin çağrısına rağmen kapıyı açmadı. Evdeki eşyaları ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.

Gözaltına alınan Ali Y., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Evdeki yangın da itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
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