EŞİNİ DÖVÜP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN KOCA HAKKINDA 21 YIL HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

SANCAKTEPE'de boşanma aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaşan Eray D. hakkında, "Basit yaralama", "Sesli, görüntülü ileti ile hakaret", "Eşe karşı kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sancaktepe'de kendisinden boşanmak isteyen eski eşi R.S.'yi, boşanma sürecindeyken inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Eray D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Eray D. ile müşteki R.S.'nin suçun gerçekleştiği 20 Ocak 2020 tarihinde evli oldukları belirtildi. Boşanma aşamasında olan R.S. ile Eray D.'nin bu nedenle ayrı evlerde yaşadıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Eray D.'nin 22 Ocak tarihinde müşteki ile görüşmek istediğini beyanı ettiği ve müştekinin araması ile buluştukları kaydedildi.

DÖVDÜĞÜ ANLARI CEP TELEFONUNA KAYDEDİP SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Şüpheli Eray D.'nin müştekiyi araçla Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'ne götürdüğü, burada araçtan indikleri, şüphelinin müştekiyi burada bulunan inşaat halindeki boş bir bina içerisine götürmek istediği, müştekinin gitmek istememesi üzerine darp ederek zorla götürdüğü belirtilen iddianamede, "İnşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği" belirtildi.

21 YIL 4 AY CEZA İSTENDİ

Şüphelinin eylemlerini kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen iddianamede, R.S.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte hafif yaralandığı belirtilerek, şüphelinin, "Basit yaralamaö, "Sesli, görüntülü ileti ile hakaretö, "Eşe karşı kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi , iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü dökümü:

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-R.S'nin fotoğrafı

-Eray D.'nin fotoğrafı

- İstanbul