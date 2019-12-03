Son Dakika Haberleri: Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi
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Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi

6 saat önce

SAMSUN'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi, System.String[]

SAMSUN'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

'PİŞMANIM'

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
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