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Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)
6 saat önce
SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİSamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ
Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin K.'nın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli, polis tarafından aranıyor.
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