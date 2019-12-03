Son Dakika Haberleri: Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)
Son Dakika Güncel Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2) - Son Dakika

Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)

6 saat önce

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİSamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2), System.String[]

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin K.'nın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli, polis tarafından aranıyor.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı
3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]