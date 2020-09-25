DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

ÜMMÜHAN'IN BABASI: MAHKEME HAK ETTİĞİ CEZAYI VERDİ

Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2)

Isparta'da iki yıl önce damadı Ferhat Taşpınar tarafından öldürülen Ümmühan Taşpınar'ın Burdur'da oturan babası Yakup Şahin, damadının ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmesi üzerine "Mahkeme hak ettiği cezayı verdi" dedi. Yakup Şahin, mahkeme aşamasını devamlı takip ettiğini belirterek, "Yargı gerekeni yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi" dedi. Yakup Şahin, kızının biri 9, biri 4, diğeri 3 yaşında üç çocuğuna kendisinin baktığını belirterek, "Ben emekliyim. Birisi askerden yeni gelen, birisi de önümüzdeki günlerde askere gidecek iki oğlum var. Emekli maaşımla hem kendi çocuklarıma hem de torunlarıma bakmakta zorlanıyorum. Askerden gelen oğlum işsiz. Yetkililerden oğluma iş bulmalarını rica ediyorum" dedi. Torunlarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu söyleyen Şahin, "Mahkemenin sonucuna göre kesin velayeti eşim Vesile Şahin'e verilecek. Torunlarım bana kızımdan yadigar. Onları elimden geldiğince bakıp, büyüteceğim. Onlara iyi bir gelecek hazırlamaya çalışacağım. 5 yıl ceza alıp çıksaydı acımız hafiflemezdi. Şimdi gün yüzü görmeyecek. Aldığı müebbet hapis cezası biraz olsun acımızı hafifletti" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Yakup Şahin'le röp

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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BAKAN VARANK, LİCE'DE MERMER FABRİKASININ AÇILIŞINA KATILDI Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'daki programının ardından Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışına katıldı. 35 milyon liralık yatırımla üretime başlayan ve 125 kişi istihdam eden fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, daha önce farklı şekilde anılan Lice'nin artık yatırım, üretim, istihdamla anılmaya başladığını söyledi.Bölgeye yatırımların devam edeceğini ifade eden Bakan Varank, özellikle mermer ocaklarındaki üretimin hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını aktararak şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Amacımız buranın üretim ve ekonomi ile anılması. Çok güzel işlere öncülük ediyoruz. Bugün önemli müjdelerimiz oldu. Bu da müjdelerimizden biri. İnşallah paydaşlarımızın hepsi ile Valiliğimiz, milletvekillerimizle Diyarbakır'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz."Fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Bakan Varank'ın açılış konuşmasıProtokol tarafından kurdelenin kesilmesiBakan Varank'ın mermer fabrikasını gezmesiBakan Varank'ın mermerleri incelemesiGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine:

'Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında' başlıklı haberimizi 'günlük vaka sayısı' ifadesini kaldırarak yeniden veriyoruz.

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ADANA İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, koronavirüsle mücadelede gereken kapasitenin yeterli olduğunu, toplam tedavi gören hasta sayısının 250-300 aralığında seyrettiğini kaydetti. Nacar, "Doluluk oranı kontrolümüz altında. Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 3-4'üne denk geliyor. Ciddi bir artışımız da yokö dedi.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar'ın başkanlığında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik konferans salonunda Covid-19 pandemisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek ile çok sayıda basın mensubu katıldı.HASTA SAYISI 300-400 ARALIĞINDAAdana'da tedavi gören hasta sayısının 250-300 aralığında olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 3- 4'üne denk geliyor. Yani hastanelerden mesela günlük 70-80 kişi çıkartıyoruz, 25- 30 kişi yatırıyoruz. Çok değişken bir sayımız var ama şu anda 250-300 bandında gidiyoruz. Hasta sayımızda toplamda ciddi bir artışımız yokö dedi.'HASTALAR ARAÇLARLA TAŞINIYOR'Nacar, kentteki tüm hastanelerde pozitif, kuvvetli şüpheli ya da ev karantinası kararı verilen kişilerin evlerine araçlarla taşındığını vurgulayarak, "Şu an için Adana'da hacmimizin üzerinde bir şey yok. Yatak ve servis doluluk oranlarımız kontrolümüz altında. Yani hasta varsa yerimiz var, yoğun bakımlarda yerimiz var, solunum cihazlarımız var, insan kaynağı gerekiyorsa tüm sağlık personelimiz var. Laboratuvar görüntüleme sistemlerimiz üst düzeyde, çok hızlı. Yoğun bakımlardaki teknik alt yapılarımız standartlarında. Bazı yerlerde standartların üzerinde yoğun bakım imkanlarımız da varö diye konuştuAKTİF BULGULAR OLUNCA TEST YAPTIRILMALIKoronavirüs olduğu tespit edilen kişi ile temas ettiğini düşünerek bulgu göstermeden test yaptırmak isteyen vatandaşlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Halil Nacar, "Beklentiyi karşılayalım deyip testi yapıyoruz. Negatif çıkıyor. Virüsün bulaşıp, görünmesinin bir süresi var. Hemen test yaptırıp negatif sonucu alan rahatlıyor. Halbuki bulaşmış ancak haberi olmayabilir. Negatif sonuç bizim için gerçek değil, sadece fikir. 6- 7 saatte sonuç alıyoruz. Keyfi ya da şüphe üzerine test yaptırmak isteyenler ile sürüntü sayımızı arttırdığımız takdirde sonuç alma saatimizi uzatma durumumuz var. Onun için mümkün olduğunca kuvvetli şüphelilerden sürüntü alalım ve ilaca erken başlayalım. Çünkü ilaca erken başlandığında etkinlik daha yüksek oluyor, daha çabuk izolasyonlar başlıyor. Aktif bulgu olduğu halde test yapılmıyorsa, bu bizim için bir sorundurö diye konuştu.ÇAĞRI MERKEZLERİ İLE HASTALARA ULAŞIYORUZKoronavirüsle mücadelede iki çağrı merkezinden yararlandıklarını kaydeden Nacar, şöyle konuştu: "Bunun bir tanesinde 24 saat vatandaşımız bizi arıyor. 677 kişi aradı bizi. Hasta arayıp şikayetlerini anlattığında ya da durumunun kötüye gittiğini söylediğinde biz onun TC kimlik numarası üzerinden tüm verilerine ulaşabiliyoruz. Adana Şehir Hastanesi'nde şu anda hastalara evinde bakan doktorlu ekipler var. Hastanın evine araç ile gidiyoruz, eğer şikayetleri anlattığı kadar kötüyse ve desteğe ihtiyacı varsa 112 ile hastaneye naklini sağlıyoruz. Bir çağrı merkezimizde de biz pozitifleşen hastaları arıyoruz. 2, 7 ve 9'uncu günlerde arayıp durumunu soruyoruz. Buradan da dün 1843 arama yaptık.ö

Gülşah ÖZGEN- Yusuf KANTARLI/ADANA,

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Ereğli'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan yandı.Öğle saatlerinde Ereğli'ye bağlı Bölücek köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangına ekiplerin müdahalesi(cep telefonu)-Yangının olduğu bölgeler

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

TOKAT'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sulama kanalı yanından geçen bir kişi, su içerisinde kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin üzerinde her hangi bir kimlik bulunmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlatıldı. Vücudunda har hangi bir darbe izine rastlanmayan kadının kanala düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntüler-Cesedin görüntüsü-Polisin incelemeleri-Otopsi için götürülmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Adana'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çiftçi Rasim Öztürk'e ait inek, üzeri açık olan 8 metrelik su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese CANKUR ekibi sevk edildi. Ekipler, Kozan Belediyesi'ne ait iş makinesinin de desteğiyle ineği halatlara bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek sahibine teslim edildi.