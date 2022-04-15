Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı

15.04.2022 00:20

Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı Kocaeli'nin Darıca ilçesine eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesine eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Altıntaş isimli alkollü bir şahıs, eşi Yasemin Ulusu Altıntaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı. Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözü dönmüş koca ise, olay yerine gelen polis ekiplerine, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek teslim oldu. Ağır yaralı olan kadın, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan İrfan Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Ulusu Altıntaş'ın ise hastanede yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı

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Kocaeli, Polis, Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı - Son Dakika
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