Son Dakika Haberleri: Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi
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Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi Göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyorKAYSERİ - Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili eşi ile birlikte 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili eşi ile birlikte 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 180. sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.K., göğüs ve boğazından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan S.K., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K. ile birlikte olayla ilgisi olduğu öğrenilen bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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