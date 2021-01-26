Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti - Son Dakika

Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti

26.01.2021 15:49

Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti Görüntülü telefon ile arayarak son kez karısın gören şahıs, intihar etti Malatya'da 39 yaşındaki 3 çocuk babası şahıs, tartışığı karısını telefonla arayarak son kez görüşerek helallik istedi.

Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti

Görüntülü telefon ile arayarak son kez karısın gören şahıs, intihar etti

MALATYA - Malatya'da 39 yaşındaki 3 çocuk babası şahıs, tartışığı karısını telefonla arayarak son kez görüşerek helallik istedi. kocasının intihar edeceğini söylemesi üzerine şok yaşayan kadının yardım talebi üzerine eve giden ekipler, şahsı doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Kadir D., bir günce yaşadıkları tartışma sonucu evi terk eden karısını görüntülü telefonla aradı. Karısını eve dönmek için ikna etmeye çalışan Kadir D., çabalarının sonuç vermemesi üzerine ise eşinden helallik isteyerek, canına kıyacağını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapatan kadın, polisi aradı. İkamete gelen ekipler çalan kapı ziline cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ikamete giren ekipler Kadir D.'yi mutfaktaki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadir D.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin ikamette yaptığı inceleme sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti
Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti
Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti
Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti

Doğalgaz, Malatya, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ikna edemeyen 3 çocuk babası adam intihar etti - Son Dakika


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