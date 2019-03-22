Son Dakika Haberleri: Eşini İpten Aldı

Eşini İpten Aldı

2 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde evde kendini iple tavana asan şahsı eşi kurtardı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde evde kendini iple tavana asan şahsı eşi kurtardı.

Olay, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası S.A. (32), bir ay önce işten ayrıldı. Bir aydır işsiz olan S.A., evde yalnız olduğu bir anda eşine WhatsApp'tan resim atarak intihar edeceğini yazdı. Mesajı alan eşi eve geldiğinde eşini ipte asılı buldu. Bıçakla ipi keserek eşini yere indiren Ö.A., 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince S.A., ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

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