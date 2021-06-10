Üye Girişi
Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası

10.06.2021 10:47
Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Bahar Altıntaş, evdeki tartışma sırasında kendisini iterek, düşüren eşi Serkan Altıntaş'tan şikayetçi oldu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Bahar Altıntaş, evdeki tartışma sırasında kendisini iterek, düşüren eşi Serkan Altıntaş'tan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Altıntaş'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 28 Mart'ta, Kandıra'ya bağlı Akdurak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Altıntaş, eve alkollü gelen eşi Serkan Altıntaş'ın tekrar dışarı çıkmaması için telefon ve anahtarını sakladı. Telefonunu almak isteyen Serkan Altıntaş ve eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşünce Serkan Altıntaş, eşini iterek, düşürdü. Bu sırada evde bulunan Altıntaş'ın babası Ertuğrul Altıntaş ve kardeşi Nurten Altıntaş'ın araya girmesi ile kavga sona erdi. Olayın ardından Bahar Altıntaş, polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Altıntaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTIOlayla ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ilk duruşmada karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Altıntaş, davacı eşi Bahar Altıntaş, avukatlar ve tanıklar katıldı. Duruşmada savunması alınan Altıntaş, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur eşim olur. Olay tarihinde kendisi ile tartışma yaşadık. Telefonumu alıp evden ayrılacaktım. O, bana telefonu vermek istemedi. O sırada kendisini boğazından tutarak itekledim. Yere düştü. Orada bulunan tanıklar müdahale edince ben de onun üzerine düştüm. Kesinlikle kendisinin boğazını sıkmış değilim. Mağdurum. Üzerinden kendim kalkarak diğer odaya gittim sonrasında eve polis geldi" dedi.

Mahkeme heyeti, Serkan Altıntaş'ın 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, cezaevinden tahliye edilmesine karar verildi.


Cep Telefonu, Mahkeme, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler 11:54 Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı 10:46 Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi

Son Dakika Haberleri
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:14 Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
11:03 Altın üst üste dört gündür düşüşte! Bugün altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı         
11:48
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı         
11:24
Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
11:14
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Skandalların hakemi Makkelie, İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı yönetecek Skandalların hakemi Makkelie, İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı yönetecek         
10:40
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement