Eşini iterek düşüren kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Bahar Altıntaş, evdeki tartışma sırasında kendisini iterek, düşüren eşi Serkan Altıntaş'tan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Altıntaş'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 28 Mart'ta, Kandıra'ya bağlı Akdurak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Altıntaş, eve alkollü gelen eşi Serkan Altıntaş'ın tekrar dışarı çıkmaması için telefon ve anahtarını sakladı. Telefonunu almak isteyen Serkan Altıntaş ve eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşünce Serkan Altıntaş, eşini iterek, düşürdü. Bu sırada evde bulunan Altıntaş'ın babası Ertuğrul Altıntaş ve kardeşi Nurten Altıntaş'ın araya girmesi ile kavga sona erdi. Olayın ardından Bahar Altıntaş, polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Altıntaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTIOlayla ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ilk duruşmada karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Altıntaş, davacı eşi Bahar Altıntaş, avukatlar ve tanıklar katıldı. Duruşmada savunması alınan Altıntaş, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur eşim olur. Olay tarihinde kendisi ile tartışma yaşadık. Telefonumu alıp evden ayrılacaktım. O, bana telefonu vermek istemedi. O sırada kendisini boğazından tutarak itekledim. Yere düştü. Orada bulunan tanıklar müdahale edince ben de onun üzerine düştüm. Kesinlikle kendisinin boğazını sıkmış değilim. Mağdurum. Üzerinden kendim kalkarak diğer odaya gittim sonrasında eve polis geldi" dedi.

Mahkeme heyeti, Serkan Altıntaş'ın 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, cezaevinden tahliye edilmesine karar verildi.