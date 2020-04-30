Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi - Son Dakika

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi

6 saat önce

MERSİN'de müzisyen Savaş Korkmaz (45), koronavirusü yenen eşi Ayşe Korkmaz'ı (42) iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi.

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi, System.String[]

MERSİN'de müzisyen Savaş Korkmaz (45), koronavirusü yenen eşi Ayşe Korkmaz'ı (42) iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi. Korkmaz'a eşi Ayşe Korkmaz da eşlik etti.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Korkmaz'a ateşi olduğu için koronavirüs testi de yapıldı. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastaneye yattı. Koronavirüs tedavisi gören Ayşe Korkmaz, 13 gün sonra taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Korkmaz, evde kendisini karantinaya aldı.

ONLARA VEREBİLECEĞİMİZ BİR KÜÇÜK TÜRKÜ

Ayşe Kormaz'ın müzisyen eşi Savaş Korkmaz, sağlık çalışanları için türkü söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Savaş Korkmaz, "Bizim sağlık çalışanlarına verebileceğimiz bir küçük türküdür. Bu süreçte çok emek verdiler. Duyduğumuz minnetten dolayı bu türkü tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun" dedi.

Savaş Korkmaz, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte sağlık çalışanları için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.


Ayşe Korkmaz, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:04 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı         
12:51
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin         
12:47
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi         
12:46
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı         
12:45
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi         
12:37
Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi         
12:37
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar         
12:34
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü         
12:32
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor         
12:22
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek         
12:21
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı         
12:14
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak         
12:09
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 15:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]