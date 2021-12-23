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Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı

23.12.2021 11:15
Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı

Afganistan'da kendisi için koruma kararı aldıran eşini, kaçak yollarla geldiği İstanbul'da öldüren ve savunmasında "Bana bir şans daha verin" diyen sanık Muhammedullah Raihan, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan'da kendisinden koruma kararı aldıran eşini kaçak yollarla geldiği İstanbul'da öldüren sanık Muhammedullah Raihan'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, sanık avukatı Hüseyin Işık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.

BAKANLIK DA MÜDAHİL OLDU

Duruşmada tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söylerken, avukatı Hüseyin Işık sanığın beraatını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise duruşmadaki beyanında, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, "Olaylardan dolayı çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADI, MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldığını belirten mahkeme heyeti, taraflar arasında resmi bir nikah olmadığı gerekçesiyle suçun 'kasten öldürme' olduğunu belirtti. Sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezasında indirim uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Afganistan uyruklu Elham Atıfı (27), üniversitede tanışarak dini nikahla evlendiği ve iki yıl evli kaldığı Muhammedullah Raihan'dan can güvenliğinin korunması için Afganistan Devleti'nden koruma talebinde bulundu. Atıfı, Raihan ile aralarındaki anlaşmazlığın sona ermemesi nedeniyle 2017 yılında Türkiye'ye geldi. Raihan ise imam nikahlı eşinin Türkiye'ye gelmesinin ardından 2018 yılının ilk günlerinde Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye giriş yapmasının ardından İstanbul'a gelerek Atıfı'ya ulaşan Raihan, barışma teklifinde bulundu.

İstanbul'da buluşan çift Sultangazi'de bir eve gitti. Konuştukları esnada tartışmanın başlamasının ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı'nın kafasına vurdu. Atıfı'nın bağırmaya başlamasının sonrasında elektrik kablosunu boynuna dolayarak Atıfı'yı boğdu. Raihan, olayın ardından otobüs ile Van'a gitti. Kolluk ekiplerince Van'da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Afganistan, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika


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