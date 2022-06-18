Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu - Son Dakika
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Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu

18.06.2022 11:57
Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu

Bolu'da, 3'ü biyolojik biri evlatlık 4 çocuğu bulunan Cemal Çelik, 2 yıl önce kanserden kaybettiği karısının yokluğunu aratmamak için evlatlarına hem annelik hem babalık yapıyor.

Bolu'da, 3'ü biyolojik biri evlatlık 4 çocuğu bulunan Cemal Çelik, 2 yıl önce kanserden kaybettiği karısının yokluğunu aratmamak için evlatlarına hem annelik hem babalık yapıyor.

Kentte bir otelin restoranında aşçı olarak çalışan 51 yaşındaki Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesindeki bir çocuktan etkilenerek 3 evlat sahibi olduğu eşine koruyucu aile olmak istediğini söyledi. Eşi ve aile bireylerinin onayını aldıktan sonra başvurusu kabul edilen Çelik, 9 yıl önce 5 yaşındaki Ö.Ç'ye evlerinin kapısını açtı.

Eşiyle birlikte Ö.Ç'yi diğer evlatlarından ayırmadan sevgiyle büyüten Çelik, iki yıl önce karısını kanser hastalığından kaybetti.

Çelik, hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşasa da onun yokluğunu aratmamak için 14, 24 ve 25 yaşlarındaki çocukları ile 14 yaşındaki evlatlığına hem annelik hem babalık yapmaya devam ediyor.

"Bu çocuklarımızın her şeyden önce sevgiye ihtiyacı var"

Cemal Çelik, AA muhabirine, koruyucu ailelik yaptığı oğlu ile öz oğlunun aynı yaşta olduğunu, iki oğlanın da liseye geçtiğini söyledi.

Çocuklarını büyütürken zorluk yaşadıklarını ama bunların hepsini aştıklarını dile getiren Çelik, "Şu an çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Bir tane oğlum daha oldu, onu da büyüttüm. Aynı yaşta olan oğlumla da çok iyi anlaşıyorlar. Çok mutlu bir aile yapım var şu an. Keşke rahmetli eşim sağ olsaydı da o da bugünleri görseydi." diye konuştu.

Eşini Nisan 2020'de kanserden kaybettiğini anlatan Çelik, "O zamana kadar bizimle birlikteydi. Hep beraber mutlu şekilde yaşıyorduk ama o hastalık eşimi benden aldı. Yine rabbime şükürler olsun mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Çelik, ilk zamanlarda kendi oğlunda biraz kıskançlık olduğunu ama dengeyi sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi ikisi de büyüdü, 14 yaşına geldiler. Artık her şeyi beraber yapıyorlar. Aldığımda 5 yaşındaydı. 9 sene oldu. Ben bir evlat daha büyüttüm kendi çocuklarımın yanında. İsterim ki herkes koruyucu aile olsun, hiçbir çocuk tek başına kalmasın. Bu çocuklarımızın her şeyden önce sevgiye ihtiyacı var. Bu sevgiyi onlara vermek dünyanın en güzel şeyi. Ben bir evlat daha büyüttüm, huzurluyum."

"Herkes bir çocuğu himaye edip yetiştirsin"

Koruyucu ailelik yaptığı oğlunun kendisine ve kardeşlerine karşı çok büyük sevgisi olduğunu dile getiren Çelik, kendilerine sımsıkı sarıldığını söyledi.

Bu çocukların sevgi ve ilgiye ihtiyacı olduğunu aktaran Çelik, "Bunların hepsini gösterirseniz hiçbir problem olmuyor. Bence babalık da budur. Çocuklarımızın en büyük ihtiyacı sevgi, sevgiyi gösterirseniz onlar size en büyük mutluluğu veriyor." dedi.

Çelik, koruyucu aile sisteminin çocuklar için çok verimli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuk evleri sistemi de iyi ama koruyucu aile hizmeti bir kat daha iyi. Bir çocuğu sevindirmek, cennete girmek gibi. Onun için herkes bir çocuğu himaye edip yetiştirsin. En azından bu ülkeye bir evlat yetiştirsin. Herkesin babalık duygusunu yaşaması gerekiyor. Babası olmayanlara karşılıksız babalık yapanlardan Allah razı olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eşini kanserden kaybeden aşçı, biri evlatlık 4 çocuğuna hem anne hem baba oldu - Son Dakika

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