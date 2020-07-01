Eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı, 19 akrabası karantinaya alındı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadının cenaze namazına katılan birinci dereceden 19 akrabası da karantinaya alındı.
Kula'ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın için cenaze namazı düzenlendi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi, cenaze öncesinde rahatsızlanması sonucu Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşlı adamda koronavirüsün semptomları görülmesi üzerine test yapıldı. Yaşlı adamın test sonucu pozitif çıkması üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.
Narıncalı Pıtrak Mahallesi muhtarı Eşref Yağcı, "Bugün cenaze namazını kıldıktan sonra, ölen yaşlı teyzemizin eşinin Korona virüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Mahalle sakinlerimizin sağlığı için, İlçe Sağlık Müdürlüğü hemen filyasyon çalışmalarını başlattı. Sağlık personelimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yarın da sağlıkçılarımız gelerek çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor, bilgilendirici anonslar yapıyoruz. Jandarmamız ve sağlık personellerimiz vatandaşlarımız için seferber oldu. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mahallemizde ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi. İnşallah mahallemiz ve vatandaşlarımız tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.