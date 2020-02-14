Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken 5 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken 5 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken 5 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor

12 dakika önce

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak İdlib kırsalında çadır kente sığınan Velah Cesem, son aylarda yaşanan bombardımanlarda eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 5 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken 5 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak İdlib kırsalında çadır kente sığınan Velah Cesem, son aylarda yaşanan bombardımanlarda eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 5 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.


Suriye'nin Hama bölgesinden kaçarak İdlib'e sığınan ancak bombardımanların burada da başlaması ile birlikte Sarmada bölgesindeki çadır kente yerleşen Velah Cesem ve 5 çocuğu, burada hayat mücadelesi veriyor. Kocasını son yaşanan İdlib saldırısında kaybeden Cesem, çocuklarını ve kendi canını kurtarmak için her şeyini bırakarak geldiğini söyledi.


Kampta kışın yaşamanın çok zor olduğunu, temiz su ve yakacak bulamadıklarını belirten Velah Cesem ileri derecede astım hastası olduğunu ve ilaç bulamadığını söyledi. Velah Cesem çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek, "Hama tarafında yaşıyordum ancak Esed ve Rusya ordusu sürekli üzerimize bombalar yağdırdı. Sonra İdlib'e geldik ama oraya da saldırılar başladı. Ailece gelmiştik ama saldırılarda eşimi öldü. Ben de 5 yetim çocuğumla kampta kalmaya başladım. Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. İçecek, temizlenebilecek suyumuz yok, temiz kıyafetler, yiyecek ve yakacağımız yok. Çadır içerisinde kendi kıyafetlerimizi eşyalarımızı yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Dışarıdan bulduğumuz plastikleri yakıyoruz. Nefes darlığı, astım hastalığım olduğu için de dumandan nefes alamıyorum. Ama hastane, ilaç olmadığı için çok kez zor nefes aldım" dedi.


Astım hastası olması dolayısı ile nefes almakta güçlük çeken Velah Cesem, bu haldeyken çocukları ile birçok bölgeden kaçarak İdlib kırsalına sığındıklarını dile getirdi. - İDLİB

Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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