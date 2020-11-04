Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etmiş (2) - Son Dakika

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etmiş (2)
04.11.2020 14:45
TOPRAĞA VERİLDİLERMersin'in Tarsus ilçesinde eşi Gültekin Çınar tarafından öldürülen Güleser Çınar ile annesi Nuray Altunay ve kızkardeşi Mislina Yılmaz'ın yakınları tarafından alınan cenazeleri, Tarsus Eshabı Keyf Yeni Şehir Mezarlığı'na getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Gültekin Çınar tarafından öldürülen Güleser Çınar ile annesi Nuray Altunay ve kızkardeşi Mislina Yılmaz'ın yakınları tarafından alınan cenazeleri, Tarsus Eshabı Keyf Yeni Şehir Mezarlığı'na getirildi. Çınar, Altunay ve Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İntihar eden Gültekin Çınar'ın ise tedbir amaçlı ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),
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