Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da dört aylık eşini, kayınbabası ve kayınvalidesini, çıkan tartışma sonucu öldüren astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da dört aylık eşini, kayınbabası ve kayınvalidesini, çıkan tartışma sonucu öldüren astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul G. ile tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen Ertuğrul G, eski savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Kayınpederi Cemal Ü'nün olaydan önce kendisi hakkında savcılığına suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine sanık, "Kayınbabam benim ile eşimin evlenmesini istemiyordu. Biz o zamanlar sözlüydük. Beni o yüzden şikayet etmiş, uzaklaştırma aldırmak istiyordu. Eşim Büşra da babasına şikayetinden vazgeçmezse benimle kaçacağını ve babasının herkese rezil olacağını söylemişti. Kayınbabam aynı gün gidip şikayetini geri almıştı. Ben kendisini tehdit etmemiştim. Büşra ile benim evlenmemi istemiyordu o yüzden şikayetçi olmuştu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ertuğrul G'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta 9 Temmuz 2019'da astsubay Ertuğrul G, kayınbabasına Babalar Günü'nde aldığı ayakkabının değiştirilmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 4 aylık eşi Büşra, kayınbabası Cemal Ü'yü tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü de ağır yaralamıştı. Sultan Ü. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Teslim olup tutuklanan Ertuğrul G. hakkında "Eşi kasten öldürme ve iki kişiyi kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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