EŞİNİ KAYINVALİDESİNİ VE YENGESİNİ VURAN SANIĞA 80 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ESENLER'de boşanmak isteyen eşini, kayınvalidesini ve yengesini silahla yaralayan Süleyman Kiraz hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamda 80 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kiraz cezaevinden getirilirken, müştekilerden yenge Yıldız Keçeci'nin oğlu Muhammet Keçeci ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SALDIRIYI TASARLADI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı saldırısı sonucu, eşi Şengül Kiraz ve yenge Yıldız Keçeci'nin yaşamlarını tehlikeye sokacak ve hayati fonksiyonları ağır derecede etkilenecek nitelikte yaralandıklarını belirtti. Şüphelinin kayınvalidesi Güzel Keçeci'yi de yaraladığı, yenge Yıldız Keçeci'nin oğlu Muhammet Keçeci'nin ise silah tutukluluk yaptığı için yaralanmadığını vurguladı.

Sanık Süleyman Kiraz'ın, eşi ve yakınlarına yönelik eylemini 'tasarlayarak' yaptığı belirten savcı, sanık hakkında Şengül Kiraz'a yönelik 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', Yıldız, Güzel ve Muhammet Keçeci'ye yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"MASUM OLAN BENİM"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Kiraz, "Masum olan benim" dedi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın 35 yıllık evli oldukları belirtildi. İddianamede sanık Süleyman Kiraz'ın olay günü eşi Şengül Kiraz ve kayınvalidesi Güzel Keçeci'nin bulunduğu eve ruhsatsız tabanca ve 41 adet dolu fişekle gittiği belirtilerek, öldürme kararıyla ve direkt hayati bölgelerine ateş ettiği değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, sanık Süleyman Kiraz hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 3 kişiyi 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.