Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş - Son Dakika

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş

20.02.2021 17:47
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ın üzerine yaptırdığı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan iterek ölümüne neden olan koca Hakan Aysal'ın tutuklanmadan önce 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.

9 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde, Semra Aysal, eşiyle birlikte gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken aşağıya düştü. Başlatılan soruşturma kapsamında eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Hakan Aysal, geçtiğimiz kasım ayında tutuklandı. Semra Aysal'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TÜRKİYE TURU YAPTI

Sabah'ın haberine göre; Hakan Aysal'ın tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı. Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyle tatil yapan Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda epey mutlu olduğu görüldü. İlk olarak Aydın'ın gözde tatil beldesi Kuşadası'na giden Aysal, 23 Ağustos 2018'de Yoncaköy sahilinde gece balık tutarken paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece mutlu görünüyor.

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş

EŞİNİN ÖLDÜĞÜ YERE DE GİTTİ

Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti.

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş

YURT DIŞINA DA ÇIKTI

Hakan Aysal havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti. 19 Nisan 2019'da Bursa'ya giden Aysal, 19 Mayıs 2019'da Ankara'yı gezdi. 22 Mayıs'ta Kocaeli, 6 Haziran'da Bolu ve 18 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan'ın en lüks otellerinden biri olan Taşkent'teki Hilton otelinde kalan Aysal, parayı hiç acımadan harcadı.

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞTI

Aysal, günlüğü bin 326 lira olan otelin balkonundan arka plandaki şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aysal, 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla gittiği yerler belli oldu. 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya, 2 Şubat 2020'de Ankara, 17 Haziran'da Muğla Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti. Aysal tatillerden fırsat buldukça da İstanbul'daki perde dikim atölyesinde çalışmayı ihmal etmedi.

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş

Fethiye, Haziran, Kasım, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş - Son Dakika


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