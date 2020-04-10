Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş (2) - Son Dakika

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Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldüren Mustafa Yıldırım, sevk edildiği adlieyede, nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldüren Mustafa Yıldırım, sevk edildiği adlieyede, nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:37 Kaynak: DHA
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