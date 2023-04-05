Eşini kızının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşini kızının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı

05.04.2023 16:31

Eşini kızının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında çocuğunun yanında vurarak öldüren katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini kızının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı

KONYA - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında çocuğunun yanında vurarak öldüren katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G. cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Ebru G. ve 7 yaşındaki kızını gördü. Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru G.'ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılan genç kadın ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kısa sürede yakalanan şüpheli koca, 'Olay bir anda oldu' diye kendini savunmuş

Olay yerine yakın bir adreste polise teslim olan katil zanlısı Yılmaz G.'nin ilk ifadesinde, "Ben Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Aramızda sürekli geçimsizlik olan Ebru G. ile sürekli tartışıyorduk. Bir süre sonra işimi bırakıp, eşimin memleketi olan Konya'ya geldik. Burada da şiddetli geçimsizlik oldu. Olay günü eşim Ebru G. ile kızımı görünce olay bir anda oldu ve kızımı da alarak olay yerinden ayrıldım. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak teslim olmak istediğimi söyledim ve teslim oldum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Yılmaz G., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini kızının gözleri önünde öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


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