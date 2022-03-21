Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü - Son Dakika
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Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü

21.03.2022 16:49
Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü

ADANA'da, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden Fadime Koca, kızıyla marketten dönerken, eşi Fahri Koca tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

ADANA'da, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden Fadime Koca, kızıyla marketten dönerken, eşi Fahri Koca tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan Koca'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fadime Koca, eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etti. Çocuklarını da yanına alan Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı. Eşinin geri dönmesi için konuşmalar yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızıyla marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fadime Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Koca çiftinin kızı ise bu sırada sinir krizi geçirdi. Koca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan Fahri Koca'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.


Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü
Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü
Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü
Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü
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Sarıçam, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü - Son Dakika


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