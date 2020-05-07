Eşini koronavirüsten kaybeden kişi sağlığına kavuştu - Son Dakika

Eşini koronavirüsten kaybeden kişi sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşini kaybeden Hatice Serdar (60), hastalığı yenerek taburcu edildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşini kaybeden Hatice Serdar (60), hastalığı yenerek taburcu edildi. Kentte esnaflık yapan Nuri Serdar (64) ile eşi Hatice Serdar'ın (60) Kovid-19 testleri, nefes darlığı şikayeti üzerine 16 Nisan'da gittikleri Necip Fazıl Şehir Hastanesinde pozitif çıktı. Burada tedavi altına alınan Nuri Serdar, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Eşi vefat eden Hatice Serdar ise 23 gün süren tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Serdar, 14 gün boyunca evde gözlem altında tutulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor