Eşini kürekle dövdü, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini kürekle dövdü, tutuklandı

02.03.2022 09:53
Eşini kürekle dövdü, tutuklandı

ADANA'da Ceylan S. (28), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi Yusuf S.'yi (32) eve almayınca aralarında tartışma çıktı.

ADANA'da Ceylan S. (28), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi Yusuf S.'yi (32) eve almayınca aralarında tartışma çıktı. Yusuf S., elinde bıçakla dışarı çıkan eşi Ceylan S.'yi kürekle dövdü. Gözaltına alınan Yusuf S., adliyeye sevk edilirken "Bıçakla saldırdı ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim" dedi. Yusuf S., mahkemece tutuklandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ceylan S., eşi Yusuf S. ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle son dönemde sık sık tartışmaya başladı. İddiaya göre Yusuf S., 28 Şubat sabahı uyuşturucu kullanıp, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Ceylan S.'nin eve almadığı Yusuf S., sinirlenip, bağırmaya başladı. Bunun üzerine Ceylan S., elinde bıçakla dışarı çıkınca Yusuf S. de bahçeden aldığı kürekle eşine saldırdı. Yusuf S., darbettiği eşinin elindeki bıçağı almaya çalışınca karı koca ellerinden yaralandı.

DARP RAPORU ALIP, ŞİKAYETÇİ OLDUKavga seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.'DAYAK YİYEN BENİM'Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, "Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim" dedi.Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini kürekle dövdü, tutuklandı
Eşini kürekle dövdü, tutuklandı
Eşini kürekle dövdü, tutuklandı
YORUMLAR
500
Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı Karısını kürekle döven koca tutuklandı Karısını kürekle döven koca tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu, Doğankent, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini kürekle dövdü, tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini kürekle dövdü, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement