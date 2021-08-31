Eşini leğende boğan koca, tutuklandı - Son Dakika

Selçuklu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan tartışmada Ahmet Tokay, oturma odasının kapısını kitleyerek eşi Hediye Tokay'ın elini bağlayıp ardından içerisinde su bulunan plastik leğene başını sokarak boğdu.

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