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Eşini metruk binada bıçaklayarak öldürdü

8 dakika önce

ANKARA'da Nazmi G. (29), tartıştığı eşi Meral G.'yi (29) metruk evde, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

Eşini metruk binada bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
ANKARA'da Nazmi G. (29), tartıştığı eşi Meral G.'yi (29) metruk evde, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1839. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında oturan Nazmi G. ile eşi Meral G., bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi G., tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrıldı. Meral G. de evden çıkıp eşini takip etti. Çift, evden yaklaşık 500 metre mesafede, yine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazmi G., eşini metruk bir eve soktu, çocuğunun gözü önünde bıçakladı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Meral G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazmi G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.
Meral G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin daha önce de sık sık tartıştıkları öne sürüldü.


Polis, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
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