Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye çalışan kocanın davası

Zeytinburnu'nda, tartıştığı eşini meyve bıçaklarıyla sokakta birçok kez bıçaklayarak yaralayan sanık Tuncer Vatansever, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zeytinburnu'nda, tartıştığı eşini meyve bıçaklarıyla sokakta birçok kez bıçaklayarak yaralayan sanık Tuncer Vatansever, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncer Vatansever, müşteki Sedef Vatansever ile tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Taha Erulaş, müvekkilinin ağır mağduriyet yaşadığını belirterek, bu olaydan dolayı sağlık sorunları yaşayan müvekkilinin halen çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Olayda tahrik unsurlarının oluşmadığını savunan avukat Erulaş, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savcı, 20 yıla kadar hapis istedi

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrar ederek, sanığın müşteki Sedef Vatansever ile 10 yıldan beri evli olduğunu ve bir çocuklarının bulunduğunu anlatarak, çiftin alkol nedeniyle birçok kez tartıştıklarını, olaydan önce de sanığın müştekiyi darbettiğini belirtti.

Mütalaada, müşteki Sedef Vatansever'in Zeytinburnu'nda yalnız başına yürüdüğü sırada sanık Tuncer Vatansever'in arkasından gelip "Seni öldüreceğim." diyerek saldırdığı vurgulanarak, sanığın üzerinde taşıdığı ve olay sırasında kırılan bıçaklarla müştekiyi birçok bıçak darbesiyle yaraladığı ve ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Sanığın elindeki poşetten çıkarttığı 5 bıçakla müştekiyi 19 kez bıçakladığı anlatılan mütalaada, sanık Tuncer Vatansever'in, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

"Keşke olmasaydı"

Mütalaaya karşı söz alan tutuklu sanık Tuncer Vatansever, öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, "Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum, hayatım karardı. Pişmanım." dedi.

Karar

Dosyaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuncer Vatansever'e önce "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, bu cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş

Eşini 19 kez bıçaklayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezası

Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi

Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi