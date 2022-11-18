Eşini öldürdü ardından aracında kendisini yakıp intihar etti

ANKARA - Ankara'da eşini silahla öldüren bir şahıs ardından otomobilinin içerisinde kendisini ateşe vererek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Yuva Köyü Mahallesi'nde Yaşar Ç. (37), tartıştığı eşi Zülfü Ç.'yi silahla vurduktan sonra kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerine yakın boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini belirledi. Yaşar Ç.'nin ve öldüğü belirlenen karısı Zülfü Ç.'nin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.