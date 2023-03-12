Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu - Son Dakika
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Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu

12.03.2023 19:58

Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu Denizli'de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.

Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu

DENİZLİ - Denizli'de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal, evde tartıştığı tekstil işçisi eşi Arzu Tutal'a silahla defalarca ateş etti. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyen Hıdır Tutal, eşiyle beraber kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması ardından olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye yardımıyla içere girerek talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi, kocayı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu - Son Dakika
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