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Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi - Son Dakika

Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi

30.09.2021 17:17

Kocaeli'de, eşi Hatice Senem'i başına sert cisimle vurarak, öldüren Mehmet Senem'in, işlediği cinayet sonrası kaçmak amacıyla terör örgütü PKK'ya katılmak istediği belirlendi.

Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta 24 Eylül gecesi meydana gelen olayda; 3 yıllık evli ve 9 aylık bebekleri olan Hatice- Mehmet Senem çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. Mehmet Senem, tartışma sırasında eşinin başına, evdeki sert cisimle vurdu.

CANİ KOCA OLAY MAHALLİNDE YAKALANDI

Evden gelen sesler üzerine komşular, ihbarda bulununca olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hatice Senem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kaçan Mehmet Senem'i evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan ön otopsiyle Hatice Senem'in, başına aldığı darbeler sonucu beyin travmasına bağlı olarak öldüğü belirlendi. Senem'in cenazesi, İstanbul Esenyurt'ta toprağa verildi.

PKK KATILMAK İSTEMİŞ

Mehmet Senem, ifadesinde, eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert cisimle başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem'in, cinayet sonrası kaçmak için terör örgütü PKK'ya katılmak istediği tespit edildi.

Cinayet, Polis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi - Son Dakika


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