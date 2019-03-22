Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdü, Polisi Aradı

Eşini Öldürdü, Polisi Aradı

33 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kendisini iş yerine kilitledi ardından polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

Eşini Öldürdü, Polisi Aradı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kendisini iş yerine kilitledi ardından polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, 2. Sanayi Sitesinde esnaflık yapan E.Ö. isimli şahıs, eşi Z.Ö. ile ayrılma noktasına geldi. İş yerine gelen eşi ile tartışan E.Ö. burada silahla eşini vurdu. Karısını vurduktan sonra iş yerinin kepenklerini kapatan E.Ö., polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. E.Ö. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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