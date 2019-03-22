Eşini Öldürdü, Polisi Aradı
22 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kendisini iş yerine kilitledi ardından polisi arayarak cinayeti itiraf etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kendisini iş yerine kilitledi ardından polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Edinilen bilgiye göre, 2. Sanayi Sitesinde esnaflık yapan E.Ö. isimli şahıs, eşi Z.Ö. ile ayrılma noktasına geldi. İş yerine gelen eşi ile tartışan E.Ö. burada silahla eşini vurdu. Karısını vurduktan sonra iş yerinin kepenklerini kapatan E.Ö., polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. E.Ö. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Mehmet Barlas/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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