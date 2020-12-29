Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

29.12.2020 17:35
Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi, System.String[]

Avcılar'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Deligözoğlu(40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Avcılar'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Deligözoğlu(40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından konuşan maktul Deligözoğlu'nun kardeşi Sultan Gültepe "Çok şükür kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Aytenim cennetinde rahat uyuyacak" dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu getirilirken, müştekiler Döndü Adıgüzel, Murat Adıgüzel, Sultan Gültepe ve Medet Adıgüzel katıldı. Duruşmada müşteki ailenin avukatı Hasret Adıgüzel ile Efkan Bolaç ve sanık avukatı da yer aldı. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"BENİM YUVAM DAĞILDI" Tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında "Ben olayı başından bu yana, tüm yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Benim yuvam dağıldı, iki çocuğum perişandır. Ben eşimi öldürmedim, söyleyeceklerim bu kadardır" ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının beyanda bulunmasının ardından son sözü sorulan sanık "Adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum, beraatimi talep ederim" dedi. İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Deligözoğlu'nun "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın sabıkalı geçmişini de dikkate alarak cezada indirim uygulamadı. Ayrıca heyet, sanığın "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan 7 bin 900 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDENİddianamede, sanık Hasan Deligözoğlu'nun, "Eşi kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

"BUGÜN BİRAZ DA OLSA İÇİM RAHATLADI"Davanın ardından basın açıklaması yapan maktul Ayten Deligözoğlu'nun kardeşi Sultan Gültepe, gözyaşları içinde "Bugün biraz da olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Aytenim cennetinde rahat uyuyacak. Biz sonuna kadar mücadele ettik, sonunda kazandık. Öldürülen kadınların aileleri, mücadelelerinden vazgeçmesinler, onların da yanında olacağım. Kardeşim rahat uyuyacak. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı. "AYTEN EN AZINDAN RAHAT UYUYACAK"Aile Avukatı Hasret Adıgüzel ise "İki yıl sonra adaletin tecelli ettiğini gördük, buruk da olsa sevinç içindeyiz. Ayten'i bu olay hiçbir şekilde geri getirmeyecek ama en azından rahat yatacak diyoruz" dedi.


- İstanbul
Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika


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