Eşini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Avcılar'da eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (39) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Avcılar'da 25 Aralık 2018'de eşini silah ile alnından vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Maktül Ayten Deligözoğlu (41) ile Hasan Deligözoğlu'nun (39) evli olduklarının açıklandığı iddianamede, polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittikleri, Medet Adıgüzel ve Murat Adıgüzel ile şüpheli Hasan Deligözoğlu arasında boğuşma yaşandığı açıklandı.



"Ablan ölüyor"



Polis ekiplerinin olay yerine gittiğinde maktül Ayten Deligözoğlu'nun başından yaralanmış halde evin koridorunda bulunduğunun açıklandığı iddianamede, müşteki Murat'a olay sorulduğunda maktülün ablası olduğunu söylediği ve şüphelinin kendisini arayarak 'ablan ölüyor' dediği aktarıldı.



"Engel olmaya çalışırken silah patladı"



Şüpheli Hasan Deligözoğlu alınan ifadesinde olay günü arkadaşları ile alkol almak için dışarıya çıktığını ve eve geldiğinde maktül ile aralarında arkadaşları ile dışarı çıkması konusunda tartışma yaşandığını açıkladı. Maktülün kendisine "gitme dediğim halde neden gittin, kendimi de seni de öldüreceğim" dediğini belirten şüpheli, eşinin önce silahı kendisine doğrulttuğunu ateş ettiğini ancak patlamadığını, daha sonra ise kendisine doğrulttuğunu engel olmaya çalışırken silahın patladığını anlattı. Şüpheli ayrıca maktülün öncesine dayalı psikolojik sıkıntıları olduğunu da söyledi.



Müşteki Murat Adıgüzel ise ifadesinde olay günü gece saatlerine şüphelinin kendisini arayarak "Ablan ölüyor" dediğini, ablasının vurulduğunu ise polislerden öğrendiğini açıkladı. Şüphelinin soğukkanlı olduğunu söyleyen Adıgüzel, küçük çocuğun evde olduğunu belirtti.



"Şüpheli yanında sürekli silah taşımaktadır"



Şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun kendisi gelinceye kadar ambulansı aramadığını söyleyen müşteki Murat Adıgüzel, "Ablama baktığımda alnından vurulmuştu. Daha sonra kardeşim Medet geldi. Biz olayın etkisiyle Hasan'a saldırdık. Hasan'ın önceden ablam ile kavgaları olmuştur. Hatta kafasına silah dayadığı da olmuştur. Şüpheli yanında sürekli silah taşımaktadır. Ablam silah kullanmasını bilmez" dedi.



"Kızımın psikolojik rahatsızlığı yoktu"



Maktülün annesi Nahide Adıgüzel ise ifadesinde kızının şüpheli Hasan Deligözoğlu'ndan şiddet gördüğünü söyleyerek "Kızımın psikolojik rahatsızlığı yoktu. Yaklaşık 1 yıl kadar önce kızım bana telefonda 'Hasan bana silah dayadı' dedi. Kızım Ayten'in bana anlattığına göre şüpheli 'seni vururum, kardeşlerini vururum çocuklarını vermem göstermem diye tehdit ediyormuş" şeklinde beyanda bulundu.



"Hasan'ın cebinden 43 tane mermi çıktığını duydum"



Müşteki Medet Adıgüzel ise ifadesinde ablasını kanlar içinde ve alnından vurulmuş halde bulduğunu söyleyerek "Bir insanın kendini alnından vurması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca olay zamanında Hasan'ın cebinden 43 tane mermi çıktığını duydum. Bir kere Hasan bıçakla gelmişti 'hayırdır beni öldüreceksin' dedim 'gerekirse seni de öldürürüm' dedi. Hasan sürekli silah bulunduruyordu. Daha önce ablamın intihar girişimi olmamıştır" dedi.



"Ağzıma silah sokup kafama silah dayadı"



Olay tarihinden 1 yıl önce ablasının şüpheli eşi Hasan Deligözoğlu tarafından dövülüp evden atıldığını söyleyen Medet Adıgüzel "Ablam bana 'Hasan beni dövdü, ağzıma silah sokup kafama silah dayadı' dedi. Şüpheli Hasan'dan şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.



Ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemi



İddianamede maktül Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu'nun soruşturma kapsamında ellerinden alınan swap numunelerinde atış artığına rastlanmadığının tespitine yer verildi. İddianamede şüpheli, Hasan Deligözoğlu'nun 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.



Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL