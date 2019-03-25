Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Mersin'de Yakalandı

Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Mersin'de Yakalandı

39 dakika önce

Antalya'da geçen hafta karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Mersin'de Yakalandı, System.String[]
Antalya'da geçen hafta karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi Nihal Işıldar'ı (37) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan Özcan Işıldar (46), Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince ilçede gözaltına alındı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin "kasten öldürme" suçu dahil 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, ayrıca zanlının 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Tarsus, Antalya, Mersin, Güncel
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