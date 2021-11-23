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Eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis cezası

23.11.2021 17:07
Eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis cezası

Eşini öldürüp gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öne sürülen Osman Biçer, 10 yıl sonra açılan davada, "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eşini öldürüp gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öne sürülen Osman Biçer, 10 yıl sonra açılan davada, "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Biçer ile taraf avukatları katıldı.

Son savunması sorulan Osman Biçer, pişman olduğunu belirterek, "Ben çok uğraştım eşimle. Eşim bana 'yapmayacağım' dedi ama beni aldattı. Bana komşum 'Eşin sürekli telefonda konuşuyor' dedi." diye konuştu.

Araya giren mahkeme başkanının "Bunun için mi öldürdün?" diye sorduğu sanık Biçer, "Hayır, beni aldatıyordu, bana hakaret ediyordu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Yuvamın yıkılmaması için çok emek gösterdim. Kimse kimseyi boş yere öldürmez." yanıtını verdi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Osman Biçer'in "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Biçer'in kendisini aldattığını düşündüğü eşi Güldane Biçer'i öldürme planı yaptığı, Büyükçekmece'de bir tarlaya giderek gömülecek yeri araştırdığı, 17 Eylül 2011'de de yanına yedek eşya ve mutfaktaki ekmek bıçağını alarak "iş bakma" bahanesiyle eşini de yanında götürdüğü anlatılmıştı.

Sanığın, eşini burada bıçakla öldürdüğü, sonra akrabalarını arayarak ulaşamadığı eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını söylediği ifade edilen iddianamede, kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, maktul Güldane Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013'te maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği aktarılmıştı.

Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Osman Biçer, Hakaret, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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