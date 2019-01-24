Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Berberde Yakalandı

Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Berberde Yakalandı

10 dakika önce

Adana'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Hatay'da tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.

Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Berberde Yakalandı, System.String[]
Adana'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Hatay'da tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta tartıştığı eşi Leyla A'yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Yusuf A'nın (54) Hatay'ın Erzin ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yusuf A'yı tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Yusuf A. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Adana, Hatay, Güncel
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