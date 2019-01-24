Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Berberde Yakalandı

Adana'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Hatay'da tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.

Adana'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Hatay'da tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta tartıştığı eşi Leyla A'yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Yusuf A'nın (54) Hatay'ın Erzin ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler, Yusuf A'yı tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.



Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Adliyeye sevk edilen Yusuf A. tutuklandı.

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