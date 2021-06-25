Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi - Son Dakika

AKSARAY'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Eşref Akoda (41) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yemen Akoda (38), toprağa verildi. Olayın ardından polisle girdiği çatışmada yaşamını yitiren Eşref Akoda'nın da bugün defnedileceği bildirildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti. Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, bölgedeki polisler olay yerine geldi. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Akoda çifti, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Eşref ve Yemen Akoda çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yemen Akoda'nın cenazesi Ervah Mezarlığı'na defnedildi. Eşref Akoda'nın cenazesinin de bugün toprağa verileceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.