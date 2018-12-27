Eşini Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
Adana'da tartıştığı eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Adana
'da tartıştığı eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Merkez Yüreğir
ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evlerinin yatak odasında dün eşi S.C'yi çekiç ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
H.C, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, eşini kendisinden boşanmak istemesi nedeniyle öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:53 Kaynak: AA
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