Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdüğünü Telefonda İtiraf Etti

Eşini Öldürdüğünü Telefonda İtiraf Etti

11 dakika önce

Eşini öldürdüğünü telefonda itiraf ettiMANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Eşini öldürdüğünü telefonda itiraf etti

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi Kırgız Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirtilen çift dün gece tartışmaya başladı. Madende çalıştığı öğrenilen koca Murat İ. eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadının şehir dışındaki ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polislere bildirdi. Kadının yaşadığı eve giden polis kapı açılmayınca kocası Murat İ.'ye telefonla ulaştı. Murat İ. eşini öldürdüğünü cesedinin de evde olduğunu telefonda itiraf ederken emniyete gelip teslim olacağını söyledi. Polis kapıyı açınca acı manzarayla karşılaştı. Talihsiz kadın yapılan incelemelerin ardından öldüğü tespit edildi.
Öte yandan emniyete giderek teslim olan cinayet zanlısı koca Murat İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa
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