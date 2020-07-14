Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış - Son Dakika

MERSİN'de, evde tartıştığı 6 çocuğunun annesi Emine Demir'i (39) bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in (43) yargılanmasına devam edildi. Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Zirek, katil zanlısının ablasını öldürdükten sonra evine gelip, kahvaltı yaptığını belirterek, "Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra ablamı öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş" dedi.
Olay, geçen 18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir'in 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Habip Demir rahatsızlığı nedeniyle katılmazken, Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Zirek ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Burada Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Emine Demir 18 Aralık 2019 tarihinde evli olduğu erkek Habib Demir tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Her zamanki gibi sanık ceza indirimi, ağır tahrik indirimi alabilmek için erkek yargıya seslenecek ve öldürdüğü, kendini savunma hakkı olmayan Emine Demir için kim bilir ne iddialarda bulunacak. Biz Emine Demir için buradayız" denildi. Açıklamaya Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir ile kardeşi Fatma Zirek de katıldı.