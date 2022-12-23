Eşini öldürdükten sonra cezai ehliyeti olmayan hastalıkları araştırmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra cezai ehliyeti olmayan hastalıkları araştırmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıktı

23.12.2022 20:39

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan ve internet arama motorundan, "Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur" araması yapan katilin cezai ehliyeti olduğu tespit edildi.

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de meydana gelen olayda Ali Alkılınç, (41), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelip 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine zorla girdi. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi bacağından bıçakladı, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan sanık tutuklanıp cezaevine gönderildi.

CEZAİ EHLİYETİ OLMAYAN HASTALIKLARI ARAMIŞ

Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alkılınç, Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Yapılan incelemede sanığın eşini öldürmeden 3 ay önce Google üzerinden "aldatan eşini öldürmek cezası", "aldatma mesajları" ve "hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur" aramalarını yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme heyetinin adli tıp raporu üzerine sanık İstanbul Adli Tıpa gönderilmişti. Adli Tıptan gelen karar neticesinde akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirken savcı mütalaasında sanığın öldürdüğü eşi için TCK 82/1-d kayınvalidesi için de 82/1 35 maddesinden cezalandırılmasını istedi.

"BU RAPORA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİYOR"

Savcı mütalaasının ardından konuşan sanık Ali Alkılınç, "Ben rapora itiraz ediyorum. Bu rapora dışarıdan müdahale ediliyor. Verilen raporda tanı yok. Herkesin raporu 2 ayda gelirken benim raporum 6 ayda geldi. Yargıtay'dan bir emsal karar gelmiş. Raporların bir üst kurula gitmesini istiyorum. Namussuzluğu yapan bunlar. Adamın gözüne baka baka erkeği yatağa sokan bunlar. Benim akli dengemi yerinde tutmayan bunlar. Ölen kadının ölümüne sebep olanlar da bunlar. Çocuklarımı benden koparanlarda bunlar. Adalet bunun neresinde. Adli tıpa gittiğim zaman beni zorla götürdüler. Tanıyı koyan bunlar sanki tanıyı ben istemişim gibi. İstanbul adli tıpa gittim 3 gün orada yattım fakat 3 günlük raporun geri dönüşü 6 ayı buldu. Bundan önce 15 defa hastanelere gittim hepsinin tanısı var Adli Tıpın tanısı yok" dedi.

"DOKTOR BANA ÖMÜR BOYU BÖYLE YAŞAYACAĞIMI SÖYLEDİ"

Mahkemede konuşan kayınvalide Şule B. ise, "Yaralanmadan dolayı fazla yürüyemiyorum. Doktor bana ömür boyu böyle yaşayacağımı söyledi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Dava eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürdükten sonra cezai ehliyeti olmayan hastalıkları araştırmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

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