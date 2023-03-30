Eşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmış - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmış

30.03.2023 10:33
Eşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmış

ISPARTA'da hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Bulut (67), savcılıktaki ifadesinde, eşiyle olay sırasında alkol alıp, intihar etmeyi konuştuklarını öne sürdü.

ISPARTA'da hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Bulut (67), savcılıktaki ifadesinde, eşiyle olay sırasında alkol alıp, intihar etmeyi konuştuklarını öne sürdü. Tüfekle öldürdüğü eşini öptüğünü söyleyen Bulut, alkolün etkisiyle intihar edemeden çekyatın üzerinde sızdığını, eve gelen polislerin kendisini uyandırdığını kaydetti.

Olay, 11 Aralık 2022'de, saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurarak öldürdü. İhbarla eve gelen polis, Mustafa Bulut'u kendinden geçmiş halde, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Bulut, tutuklandı.

2019'DA EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTIOlayla ilgili hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mustafa Bulut hakkında, 'Kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede, Mustafa Bulut'un ifadelerine yer verildi. Mustafa Bulut, yaklaşık 30 yıldır evli olduklarını söylediği Selver Bulut ile bir süredir aralarında soğukluk oluştuğunu, 2019 yılında ise eşine boşanma davasını açtığını, bu süre içerisinde eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı. 2021 Aralık ayında tekrar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatan Mustafa Bulut, eşinde 2019 yılındakine benzer soğukluk oluşmaya başladığından bahsetti. Bu durumun oğlunun da dikkatini çektiğini, oğlunun annesini izlemeye başladığını ve aralarında geçimsizlik ortaya çıktığını anlatan Mustafa Bulut, oğlunun annesine saldırdığını, aralarında tartışma çıktığını, kendisinin de polisleri aradığını, bu olayla ilgili ifadelerinin alındığını kaydetti.'MADEM ALDATACAKTIN NEDEN BOŞANMADIK'Bu olayın ardından oğlunun kendisine annesiyle ilgili söylediği bazı sözlerden kafasında soru işaretleri olduğunu, oğluyla bunu konuştuğunu, ardından eşinin telefonuna program yüklediğini anlatan Mustafa Bulut, eşinin mesajlarının nereye gittiğini görebildiğini, mesajları gösterince eşinin donup kaldığını, farklı 4 erkekle buluştuğuna dair uygunsuz mesajlar olduğunu ve 'Madem aldatacaktın neden boşanmadık' dediğini öne sürdü. Mustafa Bulut, daha sonra eşinin kendisine özür mesajları attığını, 'Bu yükün altından kalkamayacağım' diyerek intihar etmek istediğini söylediğini anlattı.OLAYI ANLATTIOlay günü Selver Bulut ile evde balık pişirdiklerini söyleyen Mustafa Bulut, yemeklerini yediklerini, birlikte alkol aldıklarını aktardı. Bu sırada ihanet ve aldatma konusunun açıldığını, daha sonra tartışmanın büyüdüğünü kaydeden Mustafa Bulut, eşine 'Mezar taşımı yaptırdım intihar edeceğim' dediğini, eşinin ise kendisine 'Beraber intihar edelim' dediğini öne sürdü. Olayda kullanılan tüfeğin kanepede bulunduğunu, kendisinin tüfeği 2 saat önce masanın üzerine çıkardığını belirten Mustafa Bulut, tüfeği eşine uzatarak, 'Al bana sık' dediğini, eşinin ise 'O zaman beraber intihar edelim' dediğini belirtti. Esprilerin ciddiyete dönüştüğünü ve eşinin kanepede sırt üstü yatar halde, 'Ben çok ciddiyim intihar edelim' diye tekrar ettiğini ileri süren Mustafa Bulut, kendisinin o sırada 112'yi aradığını ve ismini söyleyerek 'Eşimle intihar edeceğiz' dediğini söyledi. Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra ayaktayken tüfeğin tetiğine 1 kez bastığını, aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bulunan eşinin kafasının parçalandığını anlatan Mustafa Bulut, olay sonrası ağlamaya başladığını, eşini öptüğünü ve bu olaydan sonra kendisinin de intihar edeceğini, ancak alkolün etkisiyle çekyatın üzerinde sızdığını ifade etti. Mustafa Bulut, sonra da polislerin geldiğini ve elindeki tüfeği aldıklarını belirtti.

Davanın ilk duruşması ileriki günlerde görülecek.


Kaynak: DHA
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Mustafa Bulut, Isparta, İntihar, Güncel, Son Dakika

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