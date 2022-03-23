Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

23.03.2022 13:49
Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

'ADALET YERİNİ BULDU'Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.


Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)
Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)
Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)
YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici: 'Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek' BBP Genel Başkanı Destici: 'Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek' Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement