Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Mersin'de feci bir olay yaşandı. Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçaklayarak öldürdü ardından da 3'ncü kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Çağlar olay yerinde can verdi.

UYKUSUNDA BIÇAKLADI

Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar'ı uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattadaki daireden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi.

4 ÇOCUKLARI VARDI

4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.