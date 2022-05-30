Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu

30.05.2022 14:04
Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu

Kocaeli'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam, eşini ve kızına kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti. Genç kadın hayatını kaybederken, saldırganın kızı ise yaralı halde balkondan atladıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı.

KARISINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Boşanma, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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