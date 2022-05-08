Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI

08.05.2022 11:31

Son dakika haberlerine göre AYDIN'da, 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı (28) da öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı.

AYDIN'da, 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı (28) da öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı. Emel Bağ'ın ifadesinde, Doğukan Bağ ile maddi sıkıntılar nedeniyle sık sık tartıştıklarını ve kendisini darbettiğini söylediği öğrenilirken, olay günü eşinin, KADES uygulaması yüklü cep telefonunu yardım istememesi için aldığını ileri sürdü.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Emel Bağ ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel Bağ, bıçakla eşi Doğukan Bağ'ı kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan Bağ, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan Bağ, dün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Emel Bağ, gözaltına alınırken, olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

DAHA ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Emel Bağ'ın 16 Nisan 2017 tarihinde de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası aldığı ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

'ÇALIŞMAK İSTEDİM, KABUL ETMEYİNCE TARTIŞTIK'

Eşi Doğukan Bağ'ı bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Emel Bağ'ın polisteki ifadesinde, 10 yaşında bir kız çocuğu olduğu ilk eşinden 6 yıl önce boşandığı için boşlukta olduğu bir dönemde sosyal medya üzerinden Doğukan Bağ ile tanışıp, evlendiklerini daha sonra işsiz olan eşi ile ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık tartıştıklarını anlattığı öğrenildi. Eşi tarafından daha önce de darbedildiğini öne süren Emel Bağ ifadesinde çalışmak istemesi üzerine çıkan tartışmada Doğukan Bağ'ın kendisini dabettiğini iddia etti.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ?

Olay günü ise Doğukan Bağ'ın kayınpederinden dönerken ayağına tekme attığını ve bindikleri minibüste başına vurduğunu ileri süren Emel Bağ, minibüs şoförünün Doğukan Bağ'ı indirdiğini, kendisi yola devam ederken arayıp özür dileyen eşi ile buluşup eve gittiklerini söyledi. Bağ ifadesinde, "Evde kapıyı kilitledi. Telefonumu KADES yüklü olduğu için yardım istememem için aldı. Belinden çıkardığı bıçağı masanın üzerine bıraktı ve küfür edip beni öldüreceğini söyledi. Ben o sırada bıçağı dışarı atmak isterken elimden bıçağı almaya çalıştı. Kendimi korumak için birkaç hamle yapınca kan geldi" dediği öğrenildi. Öte yandan Emel Bağ, olayın ardından 112 Acil Servis'i aramak istediğini ancak telefonunun çekmediğini ileri sürdü.

Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI
Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EŞİNİ ÖLDÜREN EMEL: YARDIM İSTEMEMEM İÇİN KADES UYGULAMASI YÜKLÜ TELEFONUMU ALDI - Son Dakika


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