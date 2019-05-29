Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına kısas talebi
22 dakika önce
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.
Cinayet zanlısının sorgusu devam ederken, kayınvalidesi Necefi'ye kısas uygulanmasını istedi.
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