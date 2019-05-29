Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına kısas talebi
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Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına kısas talebi

22 dakika önce

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu

Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına kısas talebi, System.String[]
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

Cinayet zanlısının sorgusu devam ederken, kayınvalidesi Necefi'ye kısas uygulanmasını istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53 
Tahran, fuat oktay, İran, Dünya
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