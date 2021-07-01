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Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu - Son Dakika

Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu

01.07.2021 18:09
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu, System.String[]

Mersin'de geçen yıl işlenen cinayette 44 yaşındaki eşini başına tarım aletiyle vurarak öldüren Alime Toprak'ın davasının ilk duruşması görüldü. 15 yaşında dağda hayvanlara bakarken tecavüze uğradığını söyleyen 32 yaşındaki Toprak, "Hamile kalınca evlendik. 15 yıl boyunca hep şiddet gördüm, şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım" dedi. Toprak, eşinin kendisini para karşılığında ilişkiye girmeye zorladığını da belirtti.

Anamur ilçesinde geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itirafında bulundu. Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'15 YAŞINDA TECAVÜZ ETTİ'

Toprak hakkında 'Eşi kasten öldürme suçundan' iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Toprak, 15 yaşında tecavüzüne uğradığı Ali Toprak'tan 15 yıllık evlilikleri sırasında sürekli şiddet gördüğünü kaydetti.

'HAMİLE KALINCA EVLENDİM'

Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamadığını savunan Toprak, "Bu yüzden okula gidemedim. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. 18 yaşından küçük olduğum için yasal temsilci izni ile evlendim. Yaşımı mahkeme kararı ile 16 olarak büyüttü. Evlilik içerisinde 4 kez düşük yaptım. Düşük yapmamın sebebi eşimin şiddetidir. Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıllık süre zarfında sürekli bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Kumar alışkanlığı vardı, bundan dolayı gelip şiddet uyguluyordu. Çok korkuyorum. Şikayet edeceğim zaman 'seni de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim" dedi.

"PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLUYORDU"

Eşinin, kendisini para karşılığında ilişkiye girmeye zorladığını söyleyen Toprak, "Evlilik süreci boyunca hem fiziki hem de psikolojik olarak baskı uygulamıştır. Ben bu baskılara çocuklarım için katlanmıştım ve çocuklara zarar vermesinden korktuğum için kendisinden şikayetçi olmamıştım. Eşim insanlara çok borçlanmıştı. Eşim beni para karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorluyordu. Benim uygunsuz fotoğraflarımı da çekti, boşanırsan bunları gösteririm diyordu" ifadelerini kullandı.

'BENDEN 14-15 YAŞINDA KIZ BULMAMI İSTİYORDU'

Toprak, "Bana sürekli para bulmamı söylüyordu. Kendisi az çalışıp çalıştığını da kumarda tüketiyordu. Kazandığım parayı da benden zorla alıyordu. Benden 14- 15 yaşında kız bulmamı istiyordu. 4-5 yıldır sürekli bunu söylüyordu. Ben kabul etmeyince şiddet uyguluyordu. Bana yapılan şeyin başkasına yapılmasını istemiyordum" diye konuştu.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN VURDUM'

Olayın günü muz serasında çalışırken eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Toprak, "Yine aynı şeyleri söyledi, tartışmaya başladık. Bana şiddet uygulamaya başladı. Saçımdan tutup yere fırlattı, yumrukla ağzıma vurdu. Dişim kırıldı. Depodan bıçağı aldı. Üzerime gelirken sendeleyip önüme düştü. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korkuyordum. O sırada daldızı gördüm, kendimi korumak için kafasına vurdum. Öldürme amacım yoktu. Evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. 15 yıl evli kaldık, her şeyine katlandım. Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme, Alime Toprak'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu

Cumhuriyet Savcısı, Ali Toprak, Tecavüz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu - Son Dakika


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