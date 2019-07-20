Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti (2)

35 dakika önce

Beylikdüzü'nde eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi, intihar etti.

Beylikdüzü'nde eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Ergül, Büyükşehir Mahallesi Seven Sokak'taki evinde, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergül, tabancayla kayınpederine ve eşi Özlem Ergül'e ateş açtı. Ali Ekber Ergül, daha sonra tabancayla intihar etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini, Adıgüzel Altun'un ise yaralandığını belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, bina içi ve çevresinde çalışma yaptı.
Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.
Çiftin, 3 çocuk sahibi olduğu ve olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi.
Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti (2)
Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:24:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]